Врач и медсестра брали взятки за снятие с учета у нарколога на Камчатке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершили расследование уголовных дел в отношении врача – психиатра-нарколога и медицинской сестры. Они за деньги снимали людей с учета и помогали получать водительские удостоверения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С ноября 2024 года по апрель 2026 года врач брала взятки в медицинском учреждении. За деньги она снимала местных жителей с наркологического учета в обход всех правил. Также она выдавала справки, которые позволяли людям с запретами от психиатра проходить комиссию на водительские права.

В двух случаях в схеме участвовала медсестра: она передавала требования пациентам, забирала наличные, часть отдавала врачу, а процент оставляла себе за посредничество. Всего женщины получили 175 тысяч рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Коррупционную схему раскрыли следователи совместно с сотрудниками полиции и ФСБ. Следователи также уже дали правовую оценку действиям тех людей, которые платили медикам за незаконные услуги. В ближайшее время дела направят в суд для рассмотрения по существу.

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