Олененка спасли от бродячих собак в Приморье

Стая бродячих собак едва не растерзала олененка в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Находкой сотрудники охотнадзора пришли на выручку маленькому олененку, на которого напала стая бродячих собак. Ослабленного детеныша вытащили из беды и передали ветеринарным врачам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дикое животное оказалось в опасности, когда на него набросились уличные псы. На помощь беззащитному малышу вовремя подоспели инспекторы. Они отбили пострадавшего у стаи собак и доставили его в центр реабилитации диких животных «Центр Тигр», который располагается в селе Алексеевка.

«Сейчас ему предстоят лечение и восстановление под наблюдением ветеринаров», – рассказали в министерстве лесного хозяйства Приморского края.

В настоящее время животное находится в безопасности. После того как олененок окончательно окрепнет и полностью восстановится, специалисты выпустят его обратно в естественную среду обитания.

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