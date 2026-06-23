Жительницу Камчатки поймали на серийной краже из спортмагазина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полицейские раскрыли серию хищений из магазина спортивной одежды, расположенного в торговом центре на улице Вулканной. Безработная местная жительница вынесла товар на сумму более 93 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К пяти кражам причастна 35-летняя женщина. С марта по июнь 2026 года она приходила в торговый зал и тайно забирала с витрин вещи известных брендов. Ее добычей становились футболки, брюки, джемперы, нижнее белье, носки, бейсболки и различные аксессуары.

«Сотрудниками полиции часть похищенного имущества изъята», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

В отношении подозреваемой завели уголовные дела о краже. На время разбирательств правоохранители избрали женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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