Амурские тигры покрасовались перед фотоловушкой в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В национальном парке «Бикин» в Приморском крае редкие хищники попали в объектив установленной специалистами фотоловушки. На лесном участке отметились сразу три дикие кошки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники разместили аппаратуру на одном из самых оживленных природных перекрестков. Устройство закрепили рядом с маркировочным деревом в том месте, где пересекаются маршруты разных животных. Первыми перед камерой покрасовались тигры: сначала на тропу вышел солидный самец, а спустя пару недель на этом же участке прогулялась самка с подросшим тигренком.

Тигры попали в объектив фотоловушки в Приморье Видео: Центр «Амурский тигр»

«После тигров показать себя пошли уже все кому не лень, но это тема для следующей публикации», – рассказали в Центре «Амурский тигр».

Национальный парк «Бикин» создали в 2015 году специально для охраны популяции редкого хищника и его ареала. Кроме того, учреждение поддерживает жизненный уклад коренных малочисленных народов в долине одноименной реки. Центр по изучению диких кошек принимал непосредственное участие в создании этой территории и продолжает помогать местным жителям.

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