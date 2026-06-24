Незаконную свалку строительного мусора нашли на Камчатке Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском специалисты Росприроднадзора нашли несанкционированную свалку отходов. Ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать причиненный почве вред на сумму более 197 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выездное обследование участка на улице Рябиковской прошло в конце октября 2025 года. Между берегом Авачинской губы и больницей инспекторы нашли горы мусора. На площади 375 квадратных метров были разбросаны куски древесины, разбитое стекло, лом бетона, строительные остатки и старые автомобильные покрышки.

«Размер вреда, причиненного почвам, исчислен в соответствии с методикой охраны окружающей среды и составил 197 625 рублей», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Взыскивать средства за загрязнение окружающей среды предстоит в суде.

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