Директора УК осудили за падение подростка с крыши в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Находке вынесли приговор руководителю управляющей компании, по вине которой серьезно пострадал ребенок. Из-за открытого выхода на чердак 13-летний мальчик упал в вентиляционную шахту и получил тяжелые травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в сентябре 2024 года в доме на улице Шоссейной. Руководитель обслуживающей организации не проследила за содержанием общего имущества: дверь с пятого этажа на крышу оказалась открыта. Подросток прошел наверх, где провалился в шахту вентиляции. После случившегося надзорное ведомство провело проверку, следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

«Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Помимо этого, женщине на три года запретили заниматься управлением многоквартирными домами. Суд также постановил взыскать в пользу пострадавшего ребенка два миллиона рублей лично с осужденной и еще 400 тысяч рублей с самой компании. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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