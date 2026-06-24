Жителей Приморья попросили не создавать ажиотаж на АЗС Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сформирован необходимый запас бензина, однако автомобилистов просят не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок. Из-за массовых скупок Независимая нефтегазовая компания (ННК) ввела по всей стране ограничения на отпуск горючего в канистры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Текущие объемы топлива полностью покрывают потребности жителей и предприятий региона. При этом безусловным приоритетом остаются социально значимые организации. В первую очередь бензин получают машины скорой медицинской помощи, автомобили МЧС, школьный транспорт и другие важные службы. Также специалисты объяснили причины подорожания горючего на мелких частных заправках: это произошло из-за резкого скачка цен на бирже, где небольшие сети закупают нефтепродукты.

«Контроль обеспечения топливом Приморского края находится на особом контроле в Минэнерго России», – рассказали в министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края.

Сейчас запасов топлива на нефтебазах достаточно.

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