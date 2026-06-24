С виновника лесного пожара взыскали более 80 миллионов рублей в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае с виновника лесного пожара взыскали ущерб на сумму 80,7 миллиона рублей. Выгорание сухой травы навредило среде обитания краснокнижных животных. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Возгорание площадью 25 гектаров произошло на территории Спасского лесничества. Огонь перешел туда с участка, который принадлежит местному предприятию. Выяснилось, что землевладелец пренебрег правилами пожарной безопасности и не обустроил минерализованную полосу, хотя был обязан это сделать. Низовой пожар затронул местности, где обитают амурский тигр, дальневосточный лесной кот и уссурийский олень.

«Решением Черниговского районного суда по иску природоохранного прокурора на виновника возложена обязанность возместить причиненный ущерб», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

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