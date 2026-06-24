Современную электричку запустили из Владивостока до мыса Астафьева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье состоялся торжественный запуск уже 17-й новой электрички. Современный электропоезд отправился в свой первый рейс по маршруту из Владивостока до мыса Астафьева. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вагоны нового поколения стали гораздо удобнее. Они оборудованы современными системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Для удобства пассажиров под эргономичными сиденьями установили розетки для зарядки телефонов, а в самом салоне предусмотрели места для багажа и крепления для велосипедов.

Составы адаптированы для людей с ограниченными возможностями, оснащены дополнительными туалетами и десятками камер видеонаблюдения. По словам губернатора края Олега Кожемяко, благодаря обновлению транспорта пассажиропоток в регионе вырос на 15%.

«Сделали гибкий тариф, снизили стоимость проезда из Владивостока до аэропорта. Будем расширять направления, сейчас электрички доходят до Сибирцева, планируем запустить в Черниговку», – рассказал глава Приморского края.

Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде подчеркнул, что в Приморье осталось обновить всего шесть электропоездов. По плану на 2027 год в край должны поступить еще два состава данной серии.

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