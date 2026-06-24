Реконструкция мусорных контейнерных площадок началась во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке стартовали работы по обновлению муниципальных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Первый объект уже отремонтировали на улице Яблочковой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Раньше по этому адресу регулярно скапливался мусор и образовывалась стихийная свалка вокруг баков. Теперь там установили специальную модульную конструкцию, которая препятствует разлету отходов, а также оборудовали отдельный отсек для крупногабаритных вещей. Однако уже после ремонта местные жители зафиксировали, как недобросовестные предприниматели подбрасывали на площадку строительный мусор. За такое нарушение бизнесменам грозит штраф, а при повторном случае – конфискация транспортного средства.

«В этом году запланировано отремонтировать 12 уже существующих мест сбора, а также обустроить более 10 новых площадок в местах, где наблюдается наибольшая потребность», – рассказали в муниципальном учреждении «Зеленый Владивосток».

В ближайшее время городские службы планируют реконструировать муниципальные контейнерные площадки на Всеволода Сибирцева, Семирадского, Чугаева, 3-й Южной, Фонвизина, Макарова и по другим адресам. Работы по обновлению объектов будут идти планово в течение всего года.

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