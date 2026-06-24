Бригада скорой помощи спасла пожилого мужчину с аритмией в Приморье Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке бригада скорой помощи помогла 67-летнему мужчине, у которого начались проблемы с сердцем. Фельдшеры Алексей Чернов и Екатерина Авдеенко приехали на вызов и оказали пациенту экстренную медицинскую помощь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем 19 июня пожилой мужчина внезапно почувствовал себя плохо и позвонил медикам. Он жаловался на частое и неритмичное сердцебиение, которое началось утром после пробуждения, при этом принятое ранее лекарство не помогло. Прибывшие на место фельдшеры обследовали пациента и поставили предварительный диагноз: пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. По словам специалистов, главная угроза при таком состоянии – высокий риск тромбообразования и ишемического инсульта.

«Выражаем благодарность бригаде СМП во главе с Алексеем Черновым за оказанную помощь на вызове. Грамотные действия, слаженность, внимание к пациенту сделали все необходимое. Отличная работа», – написала местная жительница в социальных сетях Владивостокской скорой.

Фельдшеры оказали пациенту медицинскую помощь на месте. Госпитализация мужчине не потребовалась, однако специалисты порекомендовали ему в ближайшее время обратиться в поликлинику по месту жительства для коррекции терапии.

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