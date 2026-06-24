Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до четырех километров над уровнем моря, а образовавшееся облако растянулось в юго-западном направлении. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По спутниковым данным, выброс зафиксировали 23 июня. Пепельный шлейф сместился на 50 километров от кратера. Специалисты отмечают, что сейчас экструзивно-взрывное извержение сопровождается активным выделением пара и газа, а в северной части купола продолжает расти новый блок лавы. Из-за потенциальной угрозы для авиации вулкану присвоили оранжевый цветовой код опасности.

«Пепельные взрывы высотой до 12 километров над уровнем моря могут произойти в любое время. Текущая активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», – рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Ученые следят за перемещением пепла для обеспечения безопасности полетов над территорией полуострова.

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