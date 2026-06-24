Житель Приморья получил срок за мошенничество с автозапчастями Фото: Михаил РЯБИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд вынес приговор ранее судимому жителю Артема 1991 года рождения. Мужчину признали виновным в обмане покупателя при продаже автомобильных запчастей в интернете. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В августе 2022 года мужчина разместил в Сети объявления о продаже деталей для машин. На это предложение откликнулся житель Кургана, который захотел приобрести товар. Покупатель перевел продавцу более 50 тысяч рублей. Сразу после получения всей суммы житель Приморья перестал выходить на связь и ничего не отправил.

«Суд назначил виновному наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Вынесенный обвинительный приговор еще не вступил в законную силу. Мужчине предстоит отбывать назначенное наказание за мошенничество с причинением значительного ущерба.

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