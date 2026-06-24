Подросток отдал курьеру мошенников 1,7 миллиона и золотые монеты на Камчатке Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере. Жертвой стал 16-летний подросток, который передал курьеру более 1,7 миллиона рублей и две золотые антикварные монеты. Задержать подозреваемого удалось в соседнем регионе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступление произошло в конце апреля 2026 года. Неизвестные по телефону представлялись подростку сотрудниками компании по замене домофонов, операторами связи и силовиками. Оказывая на юношу психологическое давление, они убедили его, что семейные сбережения пытаются похитить.

Чтобы «спасти» деньги, несовершеннолетний собрал дома все наличные в рублях и валюте, а также две старинные монеты. Поздно вечером возле кафе на улице Топоркова в Петропавловске-Камчатском он передал ценности неизвестному мужчине. Вскоре полиция установила личность курьера – им оказался житель Южно-Сахалинска.

«Для его задержания следователь и оперуполномоченный уголовного розыска вылетели в служебную командировку в Сахалинскую область. Подозреваемый был задержан по месту жительства», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об этапировании мужчины на полуостров для проведения следственных действий.

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