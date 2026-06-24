Отрезанному паводком селу в Приморье помогают спасатели Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чугуевском районе спасатели пришли на помощь жителям села Березовка. После прохождения паводков люди оказались фактически отрезаны водой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для устранения последствий стихии специалисты развернули масштабные работы на реке. К настоящему моменту пройдено уже около 1,3 тысячи метров водной артерии. В процессе расчистки русла рабочие изъяли и переместили 177 тысяч кубических метров наносного грунта, который образовался после повышения уровня воды.

«После окончания работ на первом участке русла, краевая техника была переброшена выше по течению, где проходит дорога между сел Извилинка и Березовка», – рассказали в министерстве ГОЧС Приморья.

По поручению главы Приморья спасатели работают на реках еще в четырех муниципалитетах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.