В Приморье усиливают соцподдержку участников СВО

В Приморье для участников СВО и их семей уже действуют 45 мер поддержки. Фото: Дмитрий Игнатенко, правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил закрепить за каждым вернувшимся бойцом персонального социального координатора и обеспечить комплексное сопровождение по всем вопросам – от выплат до восстановления здоровья. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Глава региона провел совещание по вопросам помощи участникам спецоперации и их семьям, поставив задачу профильным министерствам, ведомствам и главам муниципалитетов обеспечить персональное сопровождение каждого военнослужащего. За каждым участником СВО закрепят социального координатора фонда «Защитники Отечества», который будет помогать с получением выплат, оформлением льгот и документов.

«Каждый участник специальной военной операции, вернувшийся домой, должен находиться под вашим контролем и быть обеспечен всеми необходимыми средствами реабилитации. Каждый боец должен знать о всех льготах и возможностях, которые положены ему и его семье», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Для выработки системного подхода поручено объединить усилия регионального отделения Социального фонда России, фонда «Защитники Отечества», военкомата Приморского края, министерств цифрового развития, социальной политики, здравоохранения и других ведомств. Такой подход позволит оказывать помощь комплексно – от денежных выплат до медицинской реабилитации.

В Приморье для участников СВО и их семей уже действуют 45 мер поддержки, а также специальные программы. Бойцы и ветераны могут освоить новую профессию, найти работу, открыть собственное дело, пройти санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также заниматься спортом.

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