Во Владивостоке 90-летний юбилей отмечает ветеран Виктор Федоров

Администрация Владивостока поздравила Виктора Федорова с юбилеем. Фото: мэрия Владивостока

Сегодня, 24 июня, свой 90-й день рождения празднует житель Владивостока, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Федоров. В годы войны он вместе с матерью и младшим братом прошел через фашистский концлагерь, а после освобождения вернулся на Родину и связал свою жизнь с военной службой. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Когда началась война, Виктору Васильевичу было всего пять лет. Семья жила в Ленинградской области, родители работали на железнодорожной станции в Ленинграде. В ноябре 1943 года жителей деревни Гришки согнали к виселице и насильно посадили в машины. Федорова разлучили с матерью и младшим братом, но позже, через слезы и побои, им удалось оказаться в одной машине. Узников привезли в город Шауляй и поместили за колючей проволокой, где использовали на сельскохозяйственных работах. 10 сентября 1944 года бойцы Красной армии освободили заключенных, а 4 ноября того же года семья вернулась домой.

«В ноябре 1943 года всю нашу деревню Гришки Ленинградской области согнали к месту, где стояла виселица, а вдоль дороги колонна автомашин, куда фашисты собаками и прикладами загоняли сельчан. С того времени прошло более 60 лет, а у меня до сих пор стоит в ушах крик и плач матери, когда меня посадили в одну машину, а ее и младшего брата Юрия в другую. Через слезы и побои мы оказались в одной автомашине вместе. Мы не знали, куда нас повезут и зачем. Было страшно», – поделился воспоминаниями ветеран.

После войны Виктор Васильевич служил в войсках связи Министерства обороны СССР и ушел в отставку в звании подполковника. Сейчас ветеран ведет активную общественную жизнь, встречается с молодежью и рассказывает подрастающему поколению о военных годах.

Администрация Владивостока поздравила Виктора Федорова с юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья и всех благ.

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