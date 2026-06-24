В Кузбассе мать признали виновной в гибели грудного сына

Подсудимая свою вину отрицала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мариинский городской суд вынес приговор 20-летней женщине, чей трехмесячный сын скончался от черепно-мозговой травмы. Судья назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Об этом написал Сiбдепо.

Трагедия произошла дома, когда мать находилась на диване рядом с младенцем. По версии следствия, женщина допустила небрежность, из-за которой ребенок ударился головой о твердую поверхность – пол или деревянную спинку мебели. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, врачи областной больницы несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли – смерть наступила от отека головного мозга.

Подсудимая свою вину отрицала и заявляла, что к гибели сына привела некачественная медицинская помощь. Однако суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу, что фатальные последствия наступили именно из-за преступной небрежности матери. Ее признали виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили наказание – шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

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