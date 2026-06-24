Спасатели держат на контроле ситуацию с пропажей вертолета в Приморье

К поисковой операции привлекли несколько воздушных судов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжаются поиски вертолета Robinson R44, который перестал выходить на связь 21 июня во время мониторинга лесопожарной обстановки. На борту воздушного судна находились два человека, аварийный маяк не сработал. Ситуация остается на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

К поисковой операции привлекли несколько воздушных судов: вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр – вертолетные услуги» и два вертолета авиакомпании «Гранат». В первые сутки спасатели обследовали маршрут следования пропавшей машины, однако следов крушения или вынужденной посадки обнаружить не удалось. Местонахождение вертолета до сих пор не установлено. Поиски проходят на обширной и труднодоступной территории, но пока результатов не принесли.

В ведомстве уточнили, что дополнительное привлечение сил МЧС на данный момент не требуется. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра и спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«В случае обнаружения признаков нахождения вертолета по результатам воздушной разведки к месту незамедлительно будут направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю», – сообщили в управлении.

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