СКР Приморья завершил расследование дела о гибели ребенка при пожаре

Трагедия произошла 21 апреля 2026 года Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморского края направил в суд уголовное дело против 43-летней жительницы Спасского района, чья четырехлетняя дочь погибла во время пожара в селе Свиягино. Женщину обвиняют в неосторожном причинении смерти. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Трагедия произошла 21 апреля 2026 года. Обвиняемая оставила зажигалку в месте, где до нее могла дотянуться маленькая девочка, и не уследила за ребенком. Оставшись без присмотра, девочка взяла зажигалку и начала играть с ней, из-за чего в доме вспыхнул огонь. Спасти ребенка не удалось, девочка скончалась на месте происшествия от острого отравления угарным газом. Сейчас следствие собрало все необходимые доказательства, и дело передано в суд для рассмотрения.

В региональном управлении СКР напомнили родителям о важности бытовой безопасности.

«Не оставляйте малолетних детей без присмотра, храните спички, зажигалки и другие опасные предметы в недоступных местах. Берегите жизнь и здоровье своих детей!» – подчеркнули в ведомстве.

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