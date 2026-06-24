В Михайловском округе полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП

От полученных тяжелых травм головы и живота пострадавшего в состоянии комы доставили в райбольницу. Фото: полиция Приморья

В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали аварии, в которой погиб 57-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Михайловка – Уссурийск, и сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По предварительным данным, на четвертом километре указанной автодороги 38-летний водитель за рулем Toyota Camry сбил пешехода. Как отметили в ведомстве, мужчина переходил проезжую часть с нарушением правил. От полученных тяжелых травм головы и живота пострадавшего в состоянии комы доставили в районную больницу, однако спустя несколько часов он скончался. Водитель иномарки имеет девятилетний стаж вождения и раньше не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

В связи с происшествием Госавтоинспекция Приморья напоминает пешеходам о базовых нормах безопасности. Сотрудники призывают двигаться по тротуарам или обочине навстречу транспорту, переходить дорогу только после оценки обстановки и использовать светоотражатели в темноте.

«Помните, автомобиль не может остановиться мгновенно», – подчеркнули в ведомстве, призвав граждан быть внимательными и не выходить на проезжую часть перед приближающимся транспортом.

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