Вторые сутки в акватории Авачинского залива продолжаются поиски пропавших рыбаков. Спасатели обследовали более тысячи квадратных километров морской акватории и около 105 километров береговой полосы, однако пока найти людей не удалось. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

За сегодня к работам привлекли катер «Лидер» от МЧС с водолазной группой и полицейским на борту, а также спасательный буксир «Печак» от Морской спасательной службы. С воздуха район осматривал вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту находились спасатели, главной задачей которых стала помощь судам, ведущим поиск на воде.

На Камчатке завершился второй день поисков пропавших рыбаков

По данным ведомства, с воздуха осмотрели свыше 1000 квадратных километров акватории залива и прибрежную полосу. С воды обследовали около 200 квадратных километров – в районе бухт Песчаной, Жировой, Вилючинской, Опасной, Сабатажной, Саранной, острова Старичкова, а также зону Авачинского залива на удалении 20 километров от берега.

«К сожалению, в настоящее время результатов нет, люди не обнаружены», – сообщили в оперативном штабе. Поисковые работы планируют продолжить завтра.

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