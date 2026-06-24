Крупный пожар произошел на судне в Петропавловске-Камчатском Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском на улице Никифора Бойко произошел пожар на крупном судне, предназначенном под распил. Огонь охватил сто квадратных метров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера в 11:12. Боевые расчеты второй пожарно-спасательной части приехали на место уже через пять минут. Пожар произошел на объекте размером 120 на 10 метров. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем: возгорание локализовали в 14:10, а полностью ликвидировали в 15:14.

«Огнем повреждены полимерная изоляция кабелей, судовое оборудование, а также деревянная мебель на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

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