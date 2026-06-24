Суд не признал самостроем гараж на Стрелковой во Владивостоке Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Приморского края отказался признавать нежилое здание площадью 186 квадратных метров самовольной постройкой. Истцы требовали демонтировать капитальный гараж на улице Стрелковой, но инстанция встала на сторону владельца. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ходе разбирательств выяснилось, что спорный объект возвели на земельном участке, который официально предназначен для капитальных гаражей. Ввод здания в эксплуатацию проходил на основании разрешений, выданных ранее самими истцами. Именно эти бумаги стали законным поводом для регистрации права собственности в Росреестре.

Выездная проверка подтвердила, что площадь, этажность и материалы постройки полностью идентичны первоначальным документам. Доказательств обратного суду не представили.

«С учетом всех установленных по делу обстоятельств, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для сноса объекта», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Суд полностью отклонил исковые требования о демонтаже постройки. Капитальный гараж остается на своем месте на совершенно законных основаниях.

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