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НовостиОбщество24 июня 2026 22:35

Мужчина размахивал заведенной бензопилой перед полицейским на Камчатке

Следователи завели уголовное дело за угрозу представителю власти
Алина ВЕСНИНА
Мужчина размахивал заведенной бензопилой перед полицейским на Камчатке

Мужчина размахивал заведенной бензопилой перед полицейским на Камчатке

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Палана нетрезвый мужчина угрожал участковому уполномоченному полиции заведенной бензопилой. Следователи открыли уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером 22 июня в подъезде многоквартирного жилого дома 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Участковый пытался пресечь его нарушения. На фоне личной неприязни местный житель решил помешать его работе: он взял бензопилу, включил ее и стал им размахивать перед полицейским. Мужчину удалось вовремя остановить.

«Следствие продолжает выполнять процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

За угрозы при исполнении должностных обязанностей местному жителю грозит серьезное наказание в рамках открытого уголовного дела.

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