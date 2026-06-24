Мужчина размахивал заведенной бензопилой перед полицейским на Камчатке Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Палана нетрезвый мужчина угрожал участковому уполномоченному полиции заведенной бензопилой. Следователи открыли уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером 22 июня в подъезде многоквартирного жилого дома 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Участковый пытался пресечь его нарушения. На фоне личной неприязни местный житель решил помешать его работе: он взял бензопилу, включил ее и стал им размахивать перед полицейским. Мужчину удалось вовремя остановить.

«Следствие продолжает выполнять процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

За угрозы при исполнении должностных обязанностей местному жителю грозит серьезное наказание в рамках открытого уголовного дела.

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