Жителю Камчатки выплатят 150 тысяч рублей после травмы на производстве Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском надзорное ведомство помогло 34-летнему мужчине получить компенсацию за тяжелую производственную травму. Во время работы ему на ноги рухнул кусок металла, что привело к открытым переломам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несчастный случай на производстве произошел в октябре 2023 года. Организация долгое время уклонялась от официального трудоустройства сотрудника. После получения травмы работодатель не стал проводить расследование происшествия, лишив мужчину положенных социальных выплат.

Городской суд изначально отказался признавать трудовые отношения и взыскивать компенсацию, однако надзорное ведомство обжаловало это решение в краевом суде. Вышестоящая инстанция полностью поддержала позицию прокурора.

«Судебным актом постановлено взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 150 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Теперь предприятию придется не только выплатить назначенную сумму, но и официально зафиксировать несчастный случай. За фактическим исполнением судебного решения будут строго следить сотрудники надзорного ведомства.

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