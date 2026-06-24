Вертолет вылетел на поиски трех пропавших рыбаков на Камчатке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 июня, на Камчатке продолжается операция по поиску мужчин, пропавших после крушения маломерного судна в Авачинском заливе. В район происшествия направился катер «Лидер» и вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Катер поисково-спасательного отряда вышел в море для осмотра акватории. На борту находятся водолазы-спасатели и сотрудник Камчатского линейного отдела МВД на транспорте. Также к обследованию территории с воздуха оперативно подключилась спасательная авиация с дополнительной группой специалистов.

«Вертолет МИ-8 МЧС России также вылетел в район поисков», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, трое мужчин пропали ночью 23 июня, когда их катер перевернулся в Авачинском заливе. Поисковая операция продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.