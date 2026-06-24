Пассажир не дождался таксиста и сам сел за руль на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре 40-летний местный житель предстанет перед судом за угон автомобиля службы такси. Пьяный мужчина сел в машину и въехал в сугроб. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В октябре 2025 года в селе Тавайваам нетрезвый мужчина увидел во дворе на улице Колхозной припаркованный автомобиль Toyota Probox и захотел воспользоваться услугами такси. Он сел в салон, но водителя внутри не оказалось, а ключи торчали в замке зажигания. Тогда горожанин перебрался на водительское кресло и поехал сам. Правда, его поездка продлилась совсем недолго.

«Далеко уехать обвиняемому не удалось, на одной из соседних улиц он въехал в сугроб, после чего бросил машину и скрылся с места происшествия», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Мужчина полностью признал свою вину в совершении угона. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Анадырский городской суд для рассмотрения по существу.

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