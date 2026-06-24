Более 26 тонн масляной рыбы из Вьетнама не пустили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке специалисты не пропустили крупную партию масляной рыбы, прибывшую из Вьетнама. Общий вес остановленного на границе груза превысил 26,1 тонны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Партию доставили на склад временного хранения 19 июня. Во время государственного ветеринарного контроля инспекторы изучили продукцию и нашли нарушения. Оказалось, что район вылова рыбы, указанный на маркировке товара, отличается от данных в официальном разрешении на ввоз.

«Это является нарушением Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На основании действующего законодательства специалисты приняли решение приостановить дальнейшее движение этой рыбной продукции. Груз одобрят к перевозке и последующей реализации на рынке только после того, как владелец полностью устранит выявленные недочеты в документах и маркировке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.