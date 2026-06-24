Главврача арестовали за мошенничество и подделку бумаг на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Билибино руководитель районной больницы попался на новом преступлении во время расследования дела о мошенничестве. Главный врач попытался подделать медицинские документы, чтобы доказать свою невиновность в хищении бюджетных денег. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С октября 2025 года по февраль 2026 года мужчина устроил сам себя на врачебные должности. Он не выполнял эти обязанности, но заставил подчиненных вносить ложные сведения в табели учета рабочего времени. Таким способом руководитель похитил не менее 390 тысяч рублей. В апреле он решил избежать сурового наказания: внес заведомо ложные данные в ряд медицинских документов и хотел предоставить их следствию для своего оправдания. Однако обман был быстро раскрыт.

«Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, так как факт фальсификации был своевременно выявлен следователями», – рассказали в СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

В отношении руководителя завели уголовные дела о мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на фальсификацию доказательств. По ходатайству следователей суд отправил обвиняемого под стражу. В настоящее время расследование продолжается.

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