Пенсионер едва не убил соседа из-за поврежденных цветов в Приморье Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанске 74-летний местный житель получил строгий приговор за покушение на убийство своего 40-летнего соседа. Причиной конфликта стали поврежденные цветы на клумбе, из-за которых пенсионер пустил в ход самодельное огнестрельное оружие. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В апреле в селе Авангард на улице Сосновой между мужчинами вспыхнула ссора из-за растений. Один из них выстрелил другому в грудь. Подумав, что сосед мертв, нападавший скрылся с места преступления, а использованный пистолет и патроны закопал на участке у своих родственников.

«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать автомобиль осужденного, на котором он перевозил нелегальный арсенал. Также пенсионера обязали выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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