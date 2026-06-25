Мужчину осудят за выброшенного из окна щенка в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, который выбросил собаку из окна многоэтажки. От полученных травм животное погибло. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

1 января 2026 года в доме на улице Сахалинской нетрезвый мужчина поссорился со своей знакомой. На почве этого конфликта он выкинул щенка прямо из окна четвертого этажа. Собака не пережила падения с такой высоты и скончалась.

«н обвиняется в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель, совершенном с применением садистских методов», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине предстоит ответить за жестокость по всей строгости закона.

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