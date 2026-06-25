Водитель иномарки протаранил УАЗ с людьми в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В пригороде Владивостока на улице Маковского произошла авария с участием двух автомобилей. Водитель Nissan AD въехал в припаркованный УАЗ, пострадали три человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП случилось в районе дома № 36а по направлению к Артему. 71-летний мужчина за рулем отечественного авто ждал посадки сотрудницы, которая занималась благоустройством придорожной территории. В этот момент 38-летний мужчина на иномарке протаранил стоящую машину. Врачи диагностировали травмы головы и грудной клетки у обоих водителей, а также у 48-летней пассажирки УАЗа.

«Стаж вождения рулевого Nissan AD – 20 лет, ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полиция проводит проверку по факту столкновения с пострадавшими. Автомобилистам напоминают о необходимости всегда соблюдать безопасную скорость, учитывая погодные и дорожные условия.

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