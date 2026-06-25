Возможный след пропавшего вертолета обнаружили спасатели в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Тернейском округе поисковые группы обнаружили возможный след пропавшего вертолета Robinson R44. Во время воздушной разведки специалисты зафиксировали радиопомехи, которые могут указывать на местонахождение воздушного судна. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал поймали накануне в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая. Чтобы проверить координаты, на север края перебрасывают дополнительные силы. Из Хабаровска для авиамониторинга вылетел вертолет Ми-8, который также доставит спасателей прямо к предполагаемому месту. Параллельно к точке выдвинулись две наземные группировки сотрудников МЧС из Находки и Рудной Пристани.

Радиопомехи указали на возможное место пропавшего вертолета в Приморье

«До улучшения погодных условий в готовности к применению находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту во Владивостоке», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Воздушное судно, на борту которого находились два человека, перестало выходить на связь днем 21 июня во время мониторинга лесопожарной обстановки. При происшествии аварийный маяк не сработал. Сейчас масштабная поисково-спасательная операция продолжается под строгим контролем профильного ведомства.

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