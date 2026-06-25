Нелегальную аренду жилья нашли во время проверок в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке продолжаются проверки рынка аренды жилья. Во время очередного рейда специалисты наведались в дом на Партизанском проспекте и нашли нарушителей закона. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекцию проводили сотрудники городской администрации, полицейские и представители налоговой службы. Главная цель таких выездов – легализовать теневой бизнес по сдаче квартир. Адреса для проверок выбирают не случайно, а на основании регулярных жалоб от соседей, которые поступают на телефон доверия. В этот раз комиссия выявила сразу три случая аренды без оформления договоров, на нарушителей составили соответствующие протоколы.

«Все собственники будут вызваны в налоговый орган для привлечения к декларированию своих доходов и регистрации в роли самозанятых», – рассказали в управлении финансов администрации Владивостока.

Специалисты напоминают, что арендодатели могут легализовать свой доход и при этом не переплачивать налоги. Для этого достаточно оформить самозанятость с пониженной ставкой от 4 до 6 процентов или приобрести специальный патент.

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