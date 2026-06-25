Ввоз 25 тонн говяжьего желатина из Китая приостановили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке приостановили ввоз крупной партии пищевого говяжьего желатина, прибывшего из Китая. Общий вес груза составил 25 тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Продукция поступила на склад временного хранения 17 июня. Во время государственного досмотра инспекторы нашли недочеты в оформлении товара. На маркировке транспортной тары отсутствовала информация о пищевой ценности желатина на русском языке.

«Это является нарушением Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, которые подлежат ветеринарному контролю», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

22 июня специалисты ведомства приостановили дальнейшее движение товара. Владелец сможет забрать желатин для перевозки и реализации на рынке только после того, как полностью исправит маркировку. С начала 2026 года инспекторы не допустили к ввозу в регион уже более 90 партий иностранной продукции из-за нарушений.

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