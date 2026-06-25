Суд вынес приговор экс-начальнику полиции за избиение человека в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье Чугуевский районный суд вынес приговор бывшему начальнику местного отдела полиции. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В январе 2025 года, находясь в должности начальника отдела полиции, подсудимый применил силу к потерпевшему. Он нанес мужчине несколько ударов прикладом оружия по голове и телу. После этого отдал незаконный приказ своим подчиненным задержать избитого человека и доставить его в отдел. В суде бывший полицейский свою вину отрицал, утверждая, что действовал в пределах полномочий.

«Суд пришел к выводу, что вина в совершении преступления нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств, признал подсудимого виновным», – рассказали в пресс-службе Судов Приморского края.

Суд приговорил бывшего начальника к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, осужденному запретили работать в органах внутренних дел на протяжении двух лет и десяти месяцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.