Огромные бездомные собаки запугали жителей села под Ульяновском Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Луговое Ульяновской области стая бездомных собак держит в страхе местных жителей. Животные бродят по улицам по ночам, а недавно они загрызли домашнего кота. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди боятся покидать свои дома после наступления темноты. Слухи об агрессивных псах ходили давно, но недавнее нападение подтвердило самые страшные опасения. Ночью четыре огромные собаки набросились на соседского кота, расправу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Услышав шум, на улицу выбежал местный житель и отогнал стаю. Окровавленного питомца занесли в дом, хозяева хотели срочно отвезти его к ветеринарам, но до утра животное не дожило.

«Мне кажется, если в это время здесь пройдет одинокий человек, они просто разорвут его. Соседи в Луговом уже между собой говорят: "Здесь бегают очень опасные собаки"», – говорят местные жители.

Обеспокоенные сельчане просят власти обратить внимание на проблему и принять срочные меры, сообщает mosaica.ru. Из-за страха перед бродячей стаей некоторые жители начали всерьез задумываться о приобретении оружия для самозащиты.

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