Чемпионаты органов безопасности ДФО в Приморье собрали более 160 спортсменов Фото: ПУ УФСБ России по Приморскому краю

В Приморском крае подвели итоги чемпионатов органов безопасности Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике и спортивному ориентированию. Состязания прошли на стадионе «Динамо» во Владивостоке и на острове Русский. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соревнования собрали более 160 участников из 23 команд, представляющих регионы Дальнего Востока. Спортсмены боролись за победу как в личном, так и в командном зачетах, выступая в нескольких возрастных группах и категориях сложности. В командном первенстве по легкой атлетике лучшими стали участники из Амурской области, а в спортивном ориентировании первое место заняло Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

«В личном зачете абсолютной чемпионкой в спортивном ориентировании среди женщин стала сотрудница УФСБ России по Приморскому краю, заняв первые места в дисциплинах кросс-спринт и кросс-классика», – рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

Среди мужчин в спортивном ориентировании приморские пограничники также показали высокие результаты. В дисциплине «кросс-классика» они завоевали первые места абсолютно во всех возрастных категориях. В спринте золото разделили сотрудники местного Пограничного управления и Хабаровского пограничного института.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.