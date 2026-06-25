Пяти морякам задолжали больше миллиона рублей зарплаты в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае пять моряков не получали зарплату несколько месяцев, из-за чего накопился долг свыше 1,2 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры на руководителя компании завели уголовное дело. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку по обращению экипажей двух теплоходов. С февраля по март 2026 года работодатель не выдавал людям заработанные деньги. Сначала генеральному директору организации внесли представление, а затем привлекли его к административной ответственности и оштрафовали за срыв сроков выплат. Однако на этом разбирательство не закончилось, и документы передали следователям.

«Установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы заявителям в период февраль-март текущего года, имеющаяся задолженность превышает 1,2 миллиона рублей», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело о невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Ход расследования и полное погашение задолженности перед моряками находятся на строгом контроле надзорного ведомства.

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