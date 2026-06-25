Два новых прямых рейса в Китай откроют из Владивостока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом из Владивостока откроют два новых прямых авиарейса в Китайскую Народную Республику. Люди смогут без пересадок летать в города Чанчунь и Бэйдайхэ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уже 29 июня китайская компания выполнит первый рейс из дальневосточной столицы в Чанчунь. На маршруте авиаперевозчик задействует пассажирские самолеты Comac ARJ21. Вскоре после этого стартует полетная программа в еще один город КНР.

«Также в июле у жителей и гостей края появится возможность добраться на самолете до морской жемчужины Китая – Бэйдайхэ», – рассказали в правительстве Приморского края.

Первый рейс из Владивостока с прибытием в аэропорт Циньхуандао состоится 6 июля. Отмечается, что полеты по этому популярному курортному направлению будут выполняться вплоть до конца августа. Новые рейсы позволят приморцам значительно сэкономить время в пути и расширят возможности для летнего отдыха.

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