Трое мужчин получили награду за поимку пьяной лихачки в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В приморском поселке Заводской неравнодушные жители помогли задержать агрессивную автомобилистку. Женщина с явными признаками опьянения устроила гонки по улицам, а после травмировала сотрудницу полиции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы заметили, что водитель Mitsubishi Diamante создает реальную угрозу на дороге. Трое мужчин позвонили в дежурную часть и сами пустились в погоню за иномаркой. Вскоре нарушительница уперлась в работающую спецтехнику, свернула на газон и остановилась. Местные жители удерживали ее до прибытия экипажа. Когда полицейские попросили женщину пройти в патрульную машину для оформления протокола, она спровоцировала драку и травмировала сотрудницу ГАИ. Дебоширку пришлось заковать в наручники.

«Установлено, что жительница поселка управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. Ранее обучения в автошколе она не проходила», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На женщину составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение сотрудникам полиции. Кроме того, следователи завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Трое неравнодушных очевидцев получили от начальника отдела МВД благодарственные письма за активную гражданскую позицию.

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