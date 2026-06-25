Суд наказал жительницу Приморья за финансирование экстремистской организации Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморье местная жительница получила условный срок за перечисление денег экстремистской организации. Суд конфисковал ее телефон и обратил средства в доход государства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июне Дальнереченский районный суд вынес женщине приговор. Выяснилось, что она со своей банковской карты перевела денежные средства для обеспечения деятельности одной из общественных организаций. Ранее эта структура была официально признана Верховным судом Республики Коми экстремистской, поэтому действия приморской жительницы расценили как прямое финансирование незаконной деятельности.

«Суд признал гражданку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы», – рассказали в антитеррористической комиссии Приморского края.

Учитывая личность женщины, ее возраст и состояние здоровья, суд заменил реальное лишение свободы на условный срок в 3,5 года. У нее также конфисковали сумму, равную размеру перевода, и забрали телефон. Устройство направят специалистам для полного удаления всей имеющейся информации. Приговор пока не вступил в законную силу.

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