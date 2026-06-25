Интернет пропадет на трое суток из-за ремонта подводного кабеля на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В первой декаде августа в Усть-Большерецком районе пройдут работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи. Из-за интернет в крае будет работать с сильными перебоями примерно трое суток. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалистам предстоит укрепить участок, где кабель выходит на берег со стороны Охотского моря. Вода сильно подмыла грунт, поэтому возник серьезный риск повреждения оборудования. На время ремонта регион переведут на резервный спутниковый канал связи. У людей могут возникнуть перебои с мессенджерами, социальными сетями и приложениями. Но экстренные службы, больницы, заправки и банкоматы продолжат работать как обычно. Жители по-прежнему смогут расплачиваться картами в магазинах.

«Работы по укреплению необходимы для того, чтобы защитить кабель от внешних воздействий и предотвратить возможные повреждения. Фактическое ограничение доступа к интернету продлится ориентировочно трое суток», – рассказали в министерстве цифрового развития Камчатского края.

Точные даты старта работ пока не назначены, они зависят от погодных условий на море. Информацию о том, когда именно начнутся отключения, власти опубликуют заранее.

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