На Камчатке задержали браконьера с 11 нерками на реке Плотникова

Граждан просят сообщать о фактах незаконной добычи рыбы в полицию по телефону 102 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Большерецком районе Камчатки полицейские поймали местного жителя, который незаконно выловил 11 экземпляров нерки общим весом 19 килограммов. Ущерб от его действий оценили в 127 325 рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Инцидент произошел в 45 километрах южнее села Усть-Большерецк на правом берегу реки Плотникова. Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину во время оперативно-профилактической операции «Путина-2026». Для лова рыбы он использовал лодку, два деревянных весла и жилковую сеть длиной 50 метров. На месте изъяли лодку, сеть, весла, рыбу и сотовый телефон. В отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Нарушитель пообещал возместить причиненный ущерб.

В региональном управлении МВД напомнили о последствиях браконьерства в период нереста.

«Незаконная добыча лососевых пород рыбы в период нереста наносит колоссальный ущерб популяции и экосистеме региона. Браконьерство влечет за собой серьезную уголовную ответственность – штрафы в сотни тысяч рублей, конфискацию орудий лова и транспортных средств, а в отдельных случаях – лишение свободы», – отметили в ведомстве. Граждан просят сообщать о фактах незаконной добычи рыбы в полицию по телефону 102.

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