В Приморье самозанятым рассказали, как получить выплаты по больничному

Главное условие для получения больничных – уплачивать взносы не меньше шести месяцев подряд без перерывов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты регионального отделения Социального фонда России разъяснили приморским самозанятым порядок участия в добровольной программе страхования, которая позволяет получать пособия по временной нетрудоспособности. На сегодняшний день в проекте уже участвуют 211 жителей края, причем 61% из них выбрали максимальный размер страхового покрытия. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Чтобы подключиться к программе, достаточно подать заявление через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или в клиентской службе СФР по Приморскому краю. Самозанятый самостоятельно решает, на какую сумму ежемесячного покрытия он рассчитывает – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От этого зависит и размер взноса: в первом случае он составит 1 344 рубля в месяц, во втором – 1 920 рублей. Платить взносы разрешено как помесячно, так и сразу за весь период до 12 месяцев.

Главное условие для получения больничных – уплачивать взносы не меньше шести месяцев подряд без перерывов. При этом размер пособия напрямую привязан к сроку выплат: после полугода непрерывных перечислений самозанятому полагается 70% от выбранной страховой суммы, а если платить больше года – уже 100%. Окончательная сумма выплаты также зависит от общего страхового стажа гражданина.

«Страховые взносы можно перечислять ежемесячно или единой суммой за период до 12 месяцев. Для получения выплат по болезни самозанятый должен уплачивать взносы шесть месяцев без перерывов», – пояснила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.

В фонде добавили, что о наступлении права на больничный и о начислении выплат после закрытия листка нетрудоспособности отделение уведомит самозанятого автоматически – никаких дополнительных заявлений подавать не потребуется.

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