Новые мусоровозы приехали в Терней, Черниговку и Владивосток

Всего в этом году в Приморье планируют закупить 50 единиц такой техники. Фото: правительство Приморья

Очередная партия современной техники для вывоза отходов поступила в Приморье. Документы и ключи от новых машин главам трех муниципалитетов вручил губернатор Олег Кожемяко. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новые мусоровозы распределили между Владивостоком, Тернеем и Черниговкой. Зампред правительства края Владимир Малюшицкий обратил внимание местных властей на важный момент: для таких спецмашин нужно найти опытных водителей и организовать регулярное техобслуживание. По его словам, вывоз коммунальных отходов в территориях – одна из главных задач для региональных властей, и обновление автопарков поможет улучшить экологическую ситуацию. В ближайшее время в край приедут ещё пять мусоровозов – их направят в Артём, Находку, Дальнегорск и Владивосток.

Всего в этом году в Приморье планируют закупить 50 единиц такой техники. На текущий момент приобретено уже 25 машин, а на прошлой неделе два новых мусоровоза передали в Находку.