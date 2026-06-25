В Приморье зафиксировали завозной случай мелиоидоза из Таиланда

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики для путешественников Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает о регистрации завозного случая мелиоидоза у жительницы региона, вернувшейся из туристической поездки в Таиланд. Женщина госпитализирована в инфекционное отделение больницы Владивостока, ее состояние находится под контролем врачей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как уточнили в ведомстве, во время путешествия туристка посещала различные экскурсии. При транспортировке и госпитализации пациентки специалисты в полном объеме соблюли все противоэпидемические меры. Сейчас заболевшая получает необходимое лечение.

Мелиоидоз – опасная тропическая инфекция, возбудитель которой (бактерия Burkholderia pseudomallei) обитает в прикорневом слое почвы в эндемичных регионах мира. К таким странам относятся популярные у туристов Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Индия, Мальдивы, Китай, Австралия, Непал и другие. Заражение происходит при контакте кожи с загрязненной почвой, вдыхании бактерий или употреблении зараженной пищи и воды. Риск повышается после сильных дождей и ураганов, когда бактерии поднимаются на поверхность. Известны также случаи заражения от больных животных.

Инкубационный период в среднем составляет 9 дней, но может длиться и до нескольких лет. Инфекция поражает разные системы органов, а риск развития заболевания выше у людей старше 45 лет и при сопутствующих болезнях – сахарном диабете, патологиях легких, печени и почек. Основные симптомы: высокая температура, мышечные боли, кашель с гнойной мокротой и кровью, диарея, абсцессы.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики для путешественников, направляющихся в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Специалисты советуют не ходить босиком, использовать закрытую обувь, избегать купания в пресных стоячих водоемах, не контактировать с животными, употреблять только качественные продукты и воду, а также заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в месте поездки.

«Туристические поездки следует планировать через известные фирмы по безопасным маршрутам. После возвращения из-за рубежа при ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обязательно сообщить о стране пребывания», – отметили в ведомстве.

Для оперативной диагностики мелиоидоза Роспотребнадзор разработал высокочувствительную тест-систему, позволяющую быстро идентифицировать возбудителя. На пунктах пропуска через границу продолжает работать система «Периметр», анализирующая эпидемические риски в режиме онлайн. Ситуация остается на контроле управления.

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