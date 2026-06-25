На Камчатке при погружении в районе бухты Русской погиб дайвер

Причины случившегося выясняются Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае при погружении в районе бухты Русской погиб дайвер. Мужчина потерял сознание во время подводного спуска, его состояние резко ухудшилось. Спасти его не удалось. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло в акватории бухты Русской. Информация о происшествии поступила в Территориальный центр медицины катастроф. В минздраве сообщили, что мужчина потерял сознание. Сейчас специалисты решают вопрос об эвакуации тела из района бухты. Причины случившегося выясняются.

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