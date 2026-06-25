Хозяевам сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков, продлили арест

Постановление пока не вступило в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зенковский районный суд Прокопьевска назначил дату основного заседания по делу о пожаре в сауне на улице Кубанской. Оно пройдет 7 июля 2026 года. А пока двум обвиняемым – владельцу и его брату – продлили срок в СИЗО до 18 декабря, а администратору оставили домашний арест на тот же срок. Об этом написал Сiбдепо.

Всех троих обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло гибель пяти подростков. Следствие считает, что преступление совершено группой по предварительному сговору. Продлевая меру пресечения, суд учел тяжесть содеянного, а также возраст, здоровье и семейное положение фигурантов. В Объединенном пресс-центре судов Кузбасса уточнили: постановление пока не вступило в законную силу.

«В связи с характером и степенью общественной опасности деяния, а также с учетом личных данных обвиняемых, таких как возраст, состояние здоровья и семейное положение, суд принял решение продлить срок содержания под стражей для индивидуального предпринимателя и его брата до 18 декабря 2026 года», – говорится в сообщении пресс-центра.

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